Путин рассказал, откуда в Россию нелегально попадает оружие Путин: в Россию с территории Украины нелегально попадает оружие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Россию с территории Украины нелегально попадает оружие, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, передает Кремль. Он также поручил проработать дополнительные меры в сфере оборота оружия на территории страны.

Нужно подумать о том, как попадают на территорию Российской Федерации оружие, боеприпасы незаконным образом, кстати говоря, в том числе и с территории Украины, — не в войска наши, но на территорию России все-таки такое оружие попадает, — сказал глава государства.

Ранее генерал-майор Федеральной службы безопасности России в запасе Александр Михайлов заявил, что с началом спецоперации правительство России запустило регламент, чтобы не допустить попадания нелегального оружия с Украины на территорию РФ. Он подчеркнул, что граница двух стран находится под пристальным вниманием сотрудников пограничных служб.

По словам генерала ФСБ в запасе, после каждой войны некоторые люди хотят забрать с собой оружие или гранаты в качестве сувениров. Он напомнил, что схожая ситуация была и после чеченской войны. Однако тогда, заверил Михайлов, был разработан четкий регламент и все оружие успешно изымалось.