Путин подсчитал размер зарплат россиян Путин заявил, что в России наметилась тенденция на повышение уровня зарплат

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В России наметилась тенденция на повышение уровня зарплат, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода. По его словам, которые приводит РИА Новости, такая ситуация наблюдается в условиях снижения реальной заработной платы и доходов населения.

У нас произошло небольшое снижение и уровня реальной заработной платы, и реальных доходов населения — на 1% в первом и во втором случае. Но тенденция сейчас идет все-таки на повышение, — сказал Путин.

В феврале глава государства сообщил, что минимальный размер оплаты труда в России будет увеличен на 18,5% и составит 19 242 рубля. По его словам, зарплаты должны проиндексировать к 1 января 2024 года.

В январе Путин поручил российскому правительству повысить до конца 2023 года размер минимальной зарплаты с опережением темпов инфляции. Кроме этого, кабмину было поручено проработать предложения по дальнейшему увеличению МРОТ.