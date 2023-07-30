Путин рассказал об угрозе введения польских войск на Украину Путин: введение польских сил на Украину станет началом отторжения ее западных земель

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Введение польских военных на территорию Украины станет началом пути отторжения западноукраинских земель к Польше, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка. По его словам, на Украине вбрасываются идеи введения некоторых польских воинских подразделений для «обеспечения безопасности».

Если это произойдет, то это станет началом пути отторжения западных территорий Украины в пользу Польши, — отметил глава государства.

Путин добавил, что Москва видит угрозу национальной безопасности Украины, однако «это не наше дело».

Путин также рассказал о планах создания польско-литовско-украинских подразделений, чтобы поставить их на белорусскую границу. Москва видит угрозу национальной безопасности Украины, однако «это не наше дело», добавил президент. Он обратил внимание на то, что планы по отторжению территорий Западной Украины никогда не покидали мысли некоторых политических элит. Эта идея очень живуча, подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявил, что на Украине начали формировать подразделения из технического персонала самолетов и авиационной техники. По словам российского лидера, это говорит о том, что мобилизационный ресурс иссякает.