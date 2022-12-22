Путин рассказал об ответных мерах против потолка цен на нефть Путин заявил, что подпишет указ об ответных мерах против потолка цен на нефть 26–27 декабря

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Президент России Владимир Путин сообщил, что 26–27 декабря будет подписан указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть, передает РИА Новости. По его словам, меры будут носить предупредительный характер. Он отметил, что «какого-либо ущерба для России от этого потолка не просматривается».

Ответные меры на потолок цен на нефть в указе будут предупредительными, потому что какого-либо ущерба для России от этого потолка не просматривается, мы примерно и продаем по этим ценам, — сказал Путин.

Глава государства добавил, что при введении потолка цен на газ в случае нарушения заключенных раннее контрактов Россия оставит за собой право пересмотреть договоренности о поставках энергоресурсов со своей стороны.

19 декабря агентство Reuters сообщало, что страны Евросоюза достигли политической договоренности по вопросу лимита цен на газ. По данным агентства, потолок цен на газ в ЕС вступит в силу 15 февраля в случае преодоления ценовой отметки в €180 за МВтч. Ограничение изначально не будет применяться к внебиржевым сделкам.

3 декабря страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затрагивают как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начали действовать с 5 декабря 2022 года.

В середине декабря представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что указ главы государства об ответных мерах на решение Запада по потолку цен на российскую нефть будет скоро опубликован. По словам Пескова, согласовываются последние детали.