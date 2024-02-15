Путин рассказал об отношении главы МИД ФРГ Бербок к России и своей стране Путин: глава МИД ФРГ Бербок враждебно относится к России и Германии

Фото: Kremlin.ru

Глава МИД Германии Анналена Бербок враждебно относится к России, однако равное отношение она испытывает и к собственной стране, заявил президент РФ Владимир Путин, следует из опубликованного Кремлем интервью. По словам российского лидера, Бербок пренебрежительно смотрит на экономические интересы ФРГ.

Такие люди, как министр иностранных дел Германии, они, конечно, — она в данном случае — враждебно настроены к нашей стране, к России. Но она, на мой взгляд, враждебно относится и к своей собственной стране. Потому что трудно себе представить, чтобы политик такого ранга с таким пренебрежением относился к экономическим интересам своей страны, своего народа, — заявил Путин.

Приводить подробности президент не стал. Также, по его мнению, многие члены европейских партий «зеленых», одну из которой представляет министр, спекулируют на страхах в связи с изменением климата. Путин задался вопросом, где сейчас в ФРГ «зеленая» повестка, если возросла угольная генерация.

Также президент России отметил, что нынешнее поколение немцев не должно нести полную политическую ответственность за все, что творила нацистская Германия. По его словам, данная точка зрения является «злоупотреблением тем, что пережили народы Советского Союза». Он призвал исходить из реалий сегодняшнего дня и смотреть на текущую политику.

До этого сообщалось, что дед министра иностранных дел Германии являлся ярым сторонником национал-социализма в годы службы в вермахте. Вальдемар Бербок был знаком с трудами Адольфа Гитлера и разделял «безупречное национал-социалистическое мировоззрение». В МИД ФРГ заявили, что министр не знала о взглядах деда.