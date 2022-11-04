Путин рассказал о желании Польши поглотить Украину Путин: идея поглотить Украину в Польше никуда не делась

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Владимир Путин

Польские власти не отказываются от идеи поглощения Украины, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, этот план существует давно, но о нем мало кто знает, так как соответствующая информация хранится в архивных документах.

Мы видим объятия руководителей Польши и Украины. А идейка-то жива. Идея поглощения Украины никуда не делась. Но об этом почти никто не знает. Информация об этом находится в архивных документах, — сказал Путин в ходе выступления на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

Президент назвал бредом утверждения в Европе о том, что Украина во Вторую мировую войну освободила ее от нацизма, раз в Красной Армии были «украинские фронты».

Как можно говорить о том, что Украина освободила Европу? Ну, какой-то бред, — добавил глава государства.

Ранее бельгийское издание Modern diplomacy сообщило, что польская партия «Право и справедливость» планирует провести специальную операцию с помощью военных, чтобы осуществить захват западной части Украины. В Варшаве хотят возродить Республику Польша в границах «исторических земель», отмечает издание. Члены партии заявили, что Россия якобы осуществляет подобную политику на востоке.