Путин заявил о запланированном на май визите в Китай

Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев, РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил о запланированном на май визите в Китай. Он добавил, что возьмет с собой произведение российского философа Николая Черышевского «Что делать?» и вручит ее главе КНР Си Цзиньпину. Последний раз глава государства был в Китае с визитом в октябре 2023 года.

Планируется визит [в Китай] в мае, — сказал Путин.

В марте Си Цзиньпин поздравил Путина с победой на прошедших выборах главы государства. По его словам, переизбрание действующего российского лидера отражает поддержку народа.

Ранее глава Центра изучения современного Китая Института востоковедения РАН Андрей Виноградов отмечал, что власти КНР понимают свое положение в процессе формирования нового мирового порядка. По его словам, Россия занимает особое положение в диалоге с Китаем. Более того, мнение Москвы представляет особую важность для Пекина, уверен эксперт.

Власти КНР уделяют большое внимание сотрудничеству с Россией в сфере космонавтики, отмечала официальный представитель МИД КНР Мао Нин. По ее мнению, это стимулирует научно-технические инновации двух стран.