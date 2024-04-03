Путин рассказал о восстановлении Новороссии Путин сообщил о восстановлении в Донбассе и Новороссии более 10 тысяч объектов

Фото: Александр Сухов/РИА Новости

Восстановление разрушенных в ходе боевых действий домов в Мариуполе

В новых регионах России восстановлены более 10 тысяч объектов, заявил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, более семи тысяч объектов восстановлены регионами-шефами. Трансляцию открытия социальных и жилых объектов в новых субъектах РФ ведет сайт Кремля.

Мы продолжаем последовательную работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии. <...> Запущена соответствующая комплексная программа до 2030 года, а также утверждена госпрограмма восстановления новых субъектов Федерации на 2024–2026 годы. Они охватывают самые разные направления и сферы. Значимые результаты есть — значимые, незначимые, но, во всяком случае, результаты точно есть. За 2022–2023 годы завeршены работы на более чем 10 тысячах объектoв только по линии федеральных закaзчиков, — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что в социально-экономическом развитии Донбасса и Новороссии нет мелочей, идет возрождение этих регионов. По словам президента, интеграция присоединенных регионов набрала хороший темп, там на регулярной основе выплачиваются пенсии, пособия, «реализуются другие меры социальной поддержки». Глава государства указал, что в настоящее время выплатами охвачено более 2 млн человек, а к 2025 году их будут получать более 3 млн граждан.

Также восстанавливается экономика, в том числе промышленность и индустрия, заявил Путин. По его данным, свою работу возобновили порядка 150 предприятий машиностроения, металлургии, горнодобычи и других отраслей.