Путин рассказал о влиянии новых условий на экономику России Путин подтвердил, что экономика России останется открытой

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса заявил, что отечественная экономика в новых условиях будет открытой, сообщает ТАСС. Глава государства добавил, что возможно даже расширение взаимодействия с другими странами.

В новых условиях экономика будет открытой, более того — мы расширим взаимодействие с теми странами, которые будут к этому готовы, — сказал он.

Путин добавил, что действия некоторых стран, их желание закрыться от России даже в ущерб себе показали, насколько важно в современном мире диверсифицировать транспортные потоки, расширять полигоны в направлении предсказуемых, ответственных партнеров.

С начала военной операции на Украине многие западные компании приостановили работу в России и перестали поставлять товары в страну. О приостановке деятельности, в частности, сообщили логистические и транспортные компании, в том числе DHL, UPS, FedEx.

В пятом пакете антироссийских санкций ЕС запретил перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Производители продуктов попросили правительство России не закрывать въезд грузовиков из Европы в качестве ответных мер, поскольку пищевая отрасль уже ощущает на себе последствия рестрикций и может полностью остаться без импортных ингредиентов.