Путин рассказал, о чем говорил три часа с Си Цзиньпином Путин заявил, что обсуждал с Си Цзиньпином двусторонние отношения

Фото: Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Президент России Владимир Путин сообщил, что разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином три часа, передает ТАСС. Путин рассказал, что обсуждали двустороннюю повестку, а также ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине.

Три часа мы разговаривали с председателем КНР, все и не расскажешь. Это вся двусторонняя повестка, много там вопросов — это экономика, финансы, политическое взаимодействие, на международных площадках совместная работа. Обсуждали довольно подробно ситуацию и на Ближнем Востоке. Я проинформировал председателя и о ситуации, которая складывается на украинском треке, довольно подробно, — рассказал Путин.

Си Цзиньпин рассказал о развитии товарооборота между двумя сторонами, отметив, что его показатели вышли на исторические рекорды и приближаются к отметке в $200 млрд. По его словам, Пекин и Москва продолжают совместную работу над реализацией ранее достигнутых договоренностей.

Глава КНР также выразил готовность к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества и обогащению его новым содержанием. Он напомнил, что с 2013 года провел с Путиным 42 личные встречи, которые позволили наладить деловые отношения между государствами и укрепить личную дружбу между ее лидерами.