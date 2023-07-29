Путин ответил на вопрос о связи зерновой сделки и мирного плана по Украине Путин: мирный план по Украине и зерновая сделка никак не связаны между собой

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Мирный план по Украине и зерновая сделка никак не связаны между собой, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Он подчеркнул, что после приостановки Россией зерновой сделки цены на мировом рынке подросли. РФ получит больше доходов и поделится их частью с беднейшими странами.

Да нет, одно с другим никак не связано, — подчернул глава государства.

По словам российского лидера, бесплатные поставки российского зерна в беднейшие страны Африки начнутся в течение ближайших трех-четырех месяцев. , Он также подчеркнул, что Россия остается лидером по продаже пшеницы в мире, несмотря на все потуги ей помешать, и по удобрениям. Путин добавил, что «можно было бы побольше заработать, но в принципе доходы хорошие от этого вида деятельности».

Ранее глава государства сообщил, что Россия в ближайшие месяцы бесплатно поставит странам Африки по 25–50 тысяч тонн зерна. По его словам, доставка груза будет также бесплатной. Путин также отметил, что за год действия зерновой сделки из украинских портов было экспортировано 32,8 млн тонн грузов, однако более 70% зерна поступило в страны с высоким доходом, прежде всего в Евросоюз.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия продолжит обсуждение мирной инициативы стран Африки по урегулированию конфликта на Украине. 17 июня Путин встретился в Петербурге с лидерами ряда африканских стран, которые изложили российскому президенту свой мирный план по урегулированию украинского конфликта. Это случилось на следующий день после того, как они посетили Киев, где представили инициативу президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Саммит Россия — Африка прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге.