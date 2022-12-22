Российский лидер Владимир Путин заявил, что постарается встретить Новый год в кругу близких. Он подчеркнул, что в новогоднюю ночь «посмотрит выступление президента». По его словам, ничего необычного в этот день не будет.
Ничего здесь необычного нет. Постараюсь встретить этот Новый год в кругу близких, чтобы рядышком были близкие люди. Посмотрю выступление президента. Поздравление, — сказал Путин.
Ранее Путин заявил во время разговора с маленькой девочкой в Манеже в рамках благотворительной акции «Елка желаний», что все нормальные, приличные люди должны верить в Деда Мороза. Он отметил, что сам верит в Деда Мороза, поэтому они с девочкой единомышленники.
Глава государства подошел к установленной в Манеже ели, на которой висели открытки с пожеланиями, и выбрал три из них. Автором одной из открыток оказался восьмилетний мальчик из Запорожской области Александр Титоренко.
Он написал, что мечтает побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. Российский лидер сначала удивился, поскольку резиденция Деда Мороза находится не на полуострове, но организаторы пояснили, что это два разных желания в одном. Глава государства пообещал исполнить желания мальчика.