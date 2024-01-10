Путин рассказал о ежедневных занятиях спортом Путин рассказал, что в его спортивную программу входит зал, бассейн и душ

Фото: kremlin.ru/Михаил Метцель/ТАСС

Владимир Путин

Занятия спортом нужно сделать частью своей жизни, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с жителями Анадыря. Отвечая на вопрос о том, есть ли у него время для занятий спортом, глава государства пояснил, что посвящает этому минимум два часа в день.

Я делаю это каждый день минимум по два часа. <...> Ну примерно. Чуть побольше бывает. Потому что там — зал, бассейн, все это вместе, душ — 2,5 часа. Это просто нужно сделать частью своей жизни, — сказал президент.

Советуя заниматься спортом, глава государства подчеркнул, что не обязательно посвящать этому по два часа в день. Достаточно, по его словам, даже получаса занятий.

У нас существуют даже определенные показатели, которых мы должны добиваться в стране: сколько человек в стране должно заниматься физической культурой и спортом. Это один из важнейших социальных показателей развития общества, — добавил глава государства.

Также Путин ответил на вопрос, как он восстанавливается после тяжелой работы. Вначале российский лидер пошутил, что «не напрягается», а после добавил, что любит дело, которым занимается.

Также российский лидер поставил добрые советские мультфильмы в пример современным зарубежным. Он подчеркнул, что они оказывают другое эстетическое воздействие на формирование человека. В то время как от западных мультфильмов «через полчаса башка отвалится».