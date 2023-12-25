Путин раскрыл число строящихся в России фрегатов Путин: на российских верфях строят пять фрегатов и восемь корветов

Фото: kremlin.ru

Пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов в настоящий момент возводят на российских верфях, сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках церемонии поднятия флага на поступающих в состав ВМФ кораблях. По словам главы государства, кроме того, ведется подготовка к строительству трех атомных подлодок проекта «Борей-А» и пяти многоцелевых атомных субмарин «Ясень-М», передает Кремль.

Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности — вот сейчас стоят и над ними работают — пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов, — рассказал Путин.

Россия имеет твердое намерение реализовать все планы по строительству кораблей, добавил президент. Морская мощь государства будет укреплена на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана, отметил он.

Поднятие флагов на фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин» состоялось 25 декабря в Санкт-Петербурге. Глава государства лично посетил судостроительный завод «Северная верфь» по случаю этого события.