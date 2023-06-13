Путин рассказал, на какой срок ушли мобилизованные в зону СВО Путин: закон не предусматривает конкретных сроков пребывания в зоне СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Закон не предусматривает конкретных сроков ротации мобилизованных, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые передает сайт Кремля, на время нахождения военных и мобилизованных в зоне СВО будет влиять ход ее развития. Путин подчеркнул, что для проведения специальной военной операции срочников по-прежнему не используют. Он добавил, что в новой мобилизации сегодня нет необходимости.

Мобилизованных когда-то надо будет возвращать домой, вопрос сроков будет решаться в зависимости от ситуации, — сказал он.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил ранее, что на данный момент нет необходимости в мобилизации в России. Он отметил, что для предупреждения граждан о формировании повестки будут рассылаться СМС-сообщения.

Ранее Картаполов заявил, что рассылка уведомлений о повестках посредством СМС готовится для удобства россиян, чтобы «они в полной мере владели информацией». Он подчеркивает, что соответствующее СМС-оповещение не является повесткой, это предупреждение о том, что она сформирована.

В Минобороны России ранее предложили внести изменения в положение о призыве граждан по мобилизации и начать оповещать мобилизованных через СМС-рассылку. В проекте постановления отмечается, что это позволит сократить сроки оповещения граждан о мобилизации.