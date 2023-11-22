Путин рассказал о создании у стран ОДКБ совместной системы ПВО Путин: проведена большая работа по формированию единой системы ПВО стран ОДКБ

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин отметил заметный прогресс в работе по формированию единой системы противовоздушной обороны (ПВО) стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС. Он добавил, что РФ уже поставила в Таджикистан два дивизиона системы ПВО С-300 и готова к завершению этой деятельности для всей ОДКБ.

Один из вопросов — формирование единой общей системы ПВО стран ОДКБ. Мы уже провели в этом отношении большую работу. <...> Мы уже поставили в Таджикистан два дивизиона нашей системы ПВО С-300 — это восемь пусковых установок. В целом мы готовы к работе, продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом, сказал глава государства на совещании с кабмином РФ, — заявил Путин.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что созданная совместно с Россией объединенная система ПВО будет эффективным инструментом прикрытия общего воздушно-космического пространства. По его словам, такая мера будет способствовать укреплению взаимоотношений стран в военной сфере.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российско-киргизское соглашение о создании объединенной системы ПВО является большим достижением. По его словам, такие совместные элементы очень важны.