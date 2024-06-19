Путин рассказал о совместной работе с Вьетнамом Путин: Россия работает над созданием центра ядерных технологий во Вьетнаме

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не исключил открытия во Вьетнаме при содействии РФ центра ядерной науки и технологий, говорится в статье главы государства для газеты «Нян зан». Около десяти лет назад Ханой приостановил реализацию плана по строительству атомной электростанции, и неясно, намерен ли он пересмотреть эту позицию.

Прорабатывается инициатива создания во Вьетнаме при содействии Росатома центра ядерной науки и технологий, — написал Путин.

Ранее АО «Концерн Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») получил лицензию Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору на размещение Якутской атомной станции малой мощности в Усть-Янском улусе Республики Саха (Якутия). Это первая в истории современной России станция такого типа.

Также сообщалось, что на АЭС «Олкилуото-3» в Финляндии из-за неисправности турбины приостановлено производство энергии. Отмечается, что три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой страной энергии.

В феврале 2023 года на АЭС «Фукусима-1» в Японии произошла утечка радиоактивной воды. Это случилось на оборудовании по очистке от радионуклидов. Предполагается, что часть радиоактивной воды ушла в почву. Утечки воды с АЭС в море выявлено не было.