Путин рассказал о росте эффективности таможенного контроля Путин: эффективность таможенного контроля выросла на 65% по сравнению с 2021 годом

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин отметил сбалансированность доходов от экспорта и импорта в стране. Он также заявил о росте эффективности таможенного контроля. Соответствующие заявления главы государства прозвучали во время встречи с руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимиром Булавиным, их приводит РИА Новости.

Прогнозное задание по перечислению денег в федеральный бюджет выполнено за девять месяцев на 105%. Насколько я понимаю, и экспорт, и импорт, доходы от экспорта и импорта у нас практически сбалансированы, — сказал Путин.

Он также добавил, что эффективность таможенного контроля в сравнении с аналогичным периодом 2021 года выросла на 65%.

Также Путин поздравил Булавина и всех сотрудников ФТС с Днем таможенника.

Ранее Владимир Путин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России потребовал от властей более высоких темпов работы и максимально реалистичной оценки ситуации. Он уточнил, что требование относится почти ко всем направлениям работы, а не только к военной операции на Украине.

День таможенника отмечается в России ежегодно 25 октября. Был установлен 4 августа 1995 года указом президента РФ Бориса Ельцина. Решение назначить дату на этот день было продиктовано тем, что именно 25 октября в 1653 года в Русском царстве впервые появился Единый Торговый устав, родившийся из указа царя Алексея Михайловича Романова «о взимании таможенной пошлины в Москве и в городах, с показанием по скольку взято и с каких товаров».