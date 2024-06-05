Путин рассказал о роли Украины при поставках газа в Европу Путин: Россия все еще поставляет газ в Европу через Украину

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Президент России Владимир Путин

Россия продолжает поставлять газ в Европу через Украину, заявил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге российский лидер Владимир Путин. Он отметил, что есть и другие маршруты, передает пресс-служба Кремля.

Там было две трубопроводные системы. Одну из них украинская сторона закрыла — вентиль завинтила, просто закрыла, и все. Хотя оснований никаких нет, — сказал глава государства.

Ранее он предположил, что Запад во главе с США уже подготовил несколько кандидатов на смену президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом он уверен, что Вашингтон будет «терпеть» Зеленского еще примерно год, перед этим администрация Соединенных Штатов вынудит Зеленского принять несколько важных решений. В частности, пояснил Путин, руководство Украины заставят понизить мобилизационный возраст до 18 лет. После этого Вашингтон «избавится» от украинского президента, подчеркнул Путин.

Также президент РФ указал, что политика Вашингтона по отношению к Москве может измениться, если Белый дом начнет руководствоваться национальными интересами. В этом же случае возможна корректировка позиции Соединенных Штатов относительно конфликта на Украине, констатировал он.