Путин рассказал о роли Одессы в разрешении конфликтов Путин: Одесса может быть яблоком раздора и символом разрешения конфликтов

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов. Он поделился впечатлениями своего последнего визита в город и признался, что они остались «не самые лучшие». Президенту не понравилось, что коммунальное хозяйство было в упадке, несмотря на то, что центр сохранился.

Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас, — сказал Путин.

На вопрос венгерского журналиста Габора Штира, который поинтересовался о том, когда следует посетить город, на что Путин пошутил, что этого следует сделать сейчас. Президент России не раскрыл при этом планы Москвы на Одессу в рамках спецоперации на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сегодняшняя речь Путина войдет в десятку золотых выступлений президента. Он отметил, что речь является мировоззренческой и прикладной, ее содержание будут серьезно изучать. Песков добавил, что это событие предстоит анализировать еще долгое время.

Речь президента России длилась более четырех часов. В своем выступлении он коснулся целого ряда вопросов, но основной темой стало участие Запада в конфликте на Украине, крах однополярного мира, а также экономическое развитие России в условиях санкций.