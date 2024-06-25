Путин рассказал о реакции Запада на мирные инициативы России Путин: политики на Западе не захотели вникнуть в суть мирных инициатив России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Многие политики на Западе не захотели вникнуть в суть мирных инициатив России по Украине, говорится в обращении президента РФ Владимира Путина к участникам X «Примаковских чтений», которое зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков. Он выразил надежду, что предложения Москвы по урегулированию ситуации на Украине обсудят на «Примаковских чтениях». Глава государства подчеркнул, что предложения Москвы могут завершить конфликт.

Рассчитываю, что, в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, — говорится в обращении.

Владимир Путин на встрече с руководством МИД России 14 июня озвучил еще одно реальное мирное предложение Киеву. Глава государства отметил, что Москве для урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризация и денацификация.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал Зеленскому задуматься о мирном предложении Путина. Он пояснил, что военная обстановка для Киева только ухудшается. Доцент кафедры истории России Государственного университета просвещения Араик Степанян считает, что мирное предложение президента дает четкий сигнал Киеву и Западу. По его мнению, таким образом Москва в очередной раз протягивает Украине руку.