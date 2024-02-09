«Что ты делаешь?»: Путин пристыдил Зеленского за поддержку неонацистов Путин заявил, что говорил с Зеленским о неонацистах на Украине

Фото: Tucker Carlson Network/Keystone Press Agency/Global Look Press

Такер Карлсон, Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что разговаривал с украинским лидером Владимиром Зеленским о неонацизме. Он подчеркнул, что напомнил ему о борьбе его отца с фашизмом.

Я говорю: Володя, что ты делаешь? Почему вы сегодня поддерживаете неонацистов в Украине, в то время как ваш отец боролся с фашизмом? — сказал Путин.

Ранее Путин назвал действующую власть Украины ущербной. По его словам, украинцы «имеют право считать себя отдельным народом», но не на основе нацизма и нацистской идеологии. Он отметил, что сейчас Украина является сателлитом США, а киевская власть появилась благодаря госперевороту.

При этом российский лидер выразил уверенность, что Россия и Украина рано или поздно договорятся, отношения между народами все равно восстановятся. Однако на это, по словам главы государства, потребуется много времени.