Путин рассказал о проблемах на погранпунктах Путин: прохождение таможенного поста не должно превышать десяти минут

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Время досмотра грузового транспорта на пограничных пунктах не должно превышать 10 минут, заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. По словам главы государства, водители фур стоят на таможенных постах часами, из-за чего образуются огромные очереди.

Перед коллегами из Минтранса стоит конкретная задача — типовое время досмотра грузового транспорта не должно превышать 10 минут, современные технологии позволяют это делать, — подчеркнул российский лидер.

Также глава государства отметил, что за шесть лет предстоит модернизировать инфраструктуру не менее 75 аэропортов России. На эти цели власти направят как минимум 250 млрд рублей. Также предстоит обновить воздушный парк российских авиакомпаний за счет отечественных авиалайнеров, добавил Путин.

Кроме того президент заявил о необходимости в ближайшие годы увеличить авиационную мобильность граждан. К 2030 году она должна вырасти в 1,5 раза к уровню прошлого года. Путин объяснил, что для этого планируется ускорение развития внутри- и межрегионального воздушного сообщения.

Ранее эксперт по авиационной отрасли Роман Гусаров рассказал NEWS.ru, что авиационная промышленность России находится на стадии перезагрузки, которая была начата несколько лет назад. По его словам, в 2024–2025 годах эта стадия завершится и в стране появится много новых самолетов. Он также отметил, что вся техника в настоящий момент находится в предсерийном состоянии, однако она уже полностью спроектирована и даже построена.