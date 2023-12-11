Путин рассказал о предстоящем пополнении ВМФ подводными лодками Путин: «Севмаш» в ближайшие годы передаст ВМФ три подлодки класса «Борей-А»

Фото: Александр Петров/РИА Новости

В ближайшие годы «Севмаш» спустит на воду и передаст Военно-морскому флоту России еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А», заявил президент Владимир Путин на церемонии подъема на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск» в Северодвинске. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, военно-морская мощь страны будет последовательно усиливаться.

Работа по повышению военно-морской мощи России, безусловно, будет продолжена. В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения только со стапелей легендарного «Севмаша» должны быть спущены на воду и переданы Военно-морскому флоту еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А», — сказал глава государства.

Он также отметил, что в настоящее время идет одновременное строительство пяти подводных лодок класса «Ясень-М». На завершающем этапе строительства находится атомный крейсер «Архангельск».

Президент подчеркнул, что все планы по строительству надводных кораблей и подлодок будут реализованы. Это укрепит боеготовность ВМФ и морскую мощь России в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном и Балтийском морях, а также на Каспии.

Ранее эксперты американских СМИ назвали российские атомные подводные лодки проектов 885М «Ясень-М» и 945А «Кондор» одними из лучших в мире многоцелевых субмарин, предназначенных для борьбы с другими кораблями. Они отметили, что подлодки «Кондор» созданы специально для поиска и уничтожения американских судов с баллистическими ракетами, а подлодки «Ясень» играют ключевую роль в сдерживании и обороне и могут нести различное вооружение, в том числе новейшие гиперзвуковые крылатые ракеты большой дальности «Циркон».