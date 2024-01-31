Путин рассказал о положительном моменте для общества, который выявила СВО Путин: спецоперация показала, что у российского общества прочный фундамент

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Связанные со спецоперацией на Украине события и изменения внутри страны доказывают прочность фундамента российского общества, при этом «вся пена постепенно смывается», заявил президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Он указал на необходимость работать над укреплением российской культуры и языка в частности, комментируя предложение сопредседателя его избирательного штаба Владимира Машкова о создании этнокультурного центра и фестиваля национальных культур, передает РИА Новости.

То, что сейчас происходит в связи с тем, что Россия вынуждена защищать свои интересы в том числе с помощью вооруженной борьбы, и что в этой связи начало в обществе происходить, что вот историческая Россия поднялась — это говорит о том, что фундамент воспитания у нас имеется, он достаточно прочный и основательный. Вся эта пена, которая всегда присутствует в любом обществе, она потихонечку смывается, — сказал глава государства.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что страны Запада планируют устроить революцию в России, уверовав в собственную способность устраивать успешные госперевороты. Однако он подчеркнул, что такие планы обречены на провал.

Помощник секретаря Совета безопасности Наиль Мухитов ранее выразил мнение, что святой обязанностью россиян является защита традиционных ценностей. При этом он отметил важность борьбы с политическим и экономическим давлением на Россию, а также недопущения попыток переписать историю. Мухитов подчеркнул, что Запад желает поработить РФ, однако ему это не под силу.