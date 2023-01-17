Путин рассказал о позитивной динамике российской экономики Путин заявил, что по итогам года ожидает снижение ВВП лишь на 2,5%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам заявил, что ВВП за 11 месяцев снизился только на 2,1%. При этом, по его словам, снижение по итогам года ожидается лишь на 2,5%.

По итогам года прогнозируется снижение ВВП, действительно, снижение, я уже и публично об этом говорил, примерно на 2,5%. Я, правда, недавно сказал (о снижении — NEWS.ru) на 2,9%, но, вот, последние прогнозы говорят о том, что это будет еще поменьше — 2,5%, — сказал Путин.

Он добавил, что инфляция в России в 2022 году составила 11,9%. Это также меньше прогнозов властей.

Глава государства также призвал поддержать положительную тенденцию развития экономики, особо отметив темпы роста в агропромышленном и военно-промышленном комплексах. Что касается последнего, то, как подчеркнул Путин, некоторые предприятия перешли на круглосуточную работу, набрав серьезные обороты.

Ранее Путин назвал особенно важным контроль за ценами в стране. На встрече с руководителем Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским глава государства заявил, что на данный момент инфляция держится в определенных рамках и имеет тенденцию к снижению.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов отмечал, что правительству удалось удержать финансовую и макроэкономическую стабильность, а ожидания относительно инфляции были гораздо выше.