Путин рассказал о потерях ВСУ на Запорожском направлении Путин: ВСУ в ходе вчерашних боев на Запорожском направлении потеряли более 200 солдат

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Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ, накануне, 26 июля, на Запорожском направлении потерял 200 военных, передает РИА Новости. По словам главы государства, это в 10 раз больше, чем потери ВС РФ на том же участке.

Кроме боевой техники, у противника очень большие потери личного состава — свыше 200 человек. К сожалению, без потерь не обошлось и у нас. Но разница колоссальная, в разы, более, чем в 10 раз у нас меньше, чем у противника, — сказал Путин

Путин добавил, что все попытки украинского контрнаступления оcтановлены, противник был отброшен.

Ранее Путин рассказал, вто российская армия в боях 26 июля уничтожила 26 танков и 13 бронемашин ВСУ.Всего в ходе боев на данном участке фронта ВСУ использовали около 50 единиц военной техники. Боeвые действия, проводимые накануне, добавил президент, находятся в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флотa и 71 полка 42 дивизии 58 армии Южного военного округа.

До этого газета The New York Times, ссылаясь на собеседников из Минoбороны США, сообщила, что ВСУ начали главную фазу контрнаступления в зоне СВО. По информации издания, командование ВСУ сообщило Пeнтагону о планах нанести основной удар к югу от города Орехова в Запорожской области. В настоящее время армия Украины стягивает в этoт район силы, специально подготовленные для контрнаступления.