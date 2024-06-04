Путин рассказал о последствиях заморозков в регионах России Путин: в России из-за заморозков погибло больше 1% урожая

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Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за весенних заморозков, которые затронули 21 регион страны, погибло больше 1% урожая. На совещании с членами кабмина глава государства задал вопрос о текущей ситуации министру сельского хозяйства Оксане Лут.

Несколько текущих вопросов, и один из них — это ход посевной кампании. У нас в 21 регионе России, к сожалению, прошли заморозки и погибло где-то чуть больше 1% урожая, примерно 1,2%, — отметил российский лидер.

Ранее Лут заявила, что режим ЧС федерального уровня из-за майских заморозков может быть введен до конца недели. По ее словам, в этом году посевы погибли более чем на 1 млн га, повреждены на 600 тысячах га. Есть случаи гибели и плодовых насаждений.

Также политолог Андрей Перла заявил, что случившиеся в России заморозки могут привести к росту цен на зерно на мировых рынках. Он добавил, что сейчас страна занимает первое место среди поставщиков продукции.

Согласно имеющимся данным, в настоящее время средняя стоимость пересева культур составляет в районе 20 тысяч рублей на гектар. Из-за этого проблемы с урожаем в РФ могут нанести вред не только местному покупателю, но и многим странам по всему миру. В первую очередь с этим могут столкнуться Китай и государства на африканском континенте, так как они считаются основными импортерами русского зерна.