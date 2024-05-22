Путин рассказал о поддержке компаний, которые помогают участникам СВО Путин: нужно создать систему поддержки для компаний, помогающих участникам СВО

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Президент РФ Владимир Путин

В России необходимо создавать систему стимулов для компаний, которые занимаются социальными проектами и поддерживают участников СВО, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. По его словам, которые приводит ТАСС, разработанные механизмы должны быть реально работающими.

Должна быть создана система реально работающих стимулов, инструментов поддержки для компаний, которые вносят действенный вклад в укрепление технологического и индустриального суверенитета, <...> поддерживают участников специальной военной операции, — заявил Путин.

Он добавил, что поддержку должны получить компании, которые создают новые рабочие места и заботятся о сотрудниках, занимаются благоустройством, а в отдельных случаях возводят новые современные города и населенные пункты.

Российский лидер проводит заседание наблюдательного совета АСИ. В ходе собрания представляется деятельность агентства за 2023 год, формируются планы на текущий год. Также участники коснутся реализации национальной технологической инициативы на 2024–2027 годы.

Ранее Путин в ходе встречи с руководителем Калмыкии Бату Хасиковым отметил, что количество участников СВО на руководящих постах будет только увеличиваться. Он подчеркнул, что выборка не может быть массовой.