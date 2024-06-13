Путин рассказал о плюсах расширения программы мегагрантов Путин: расширение программы мегагрантов привлечет в Россию иностранных ученых

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Президент России Владимир Путин

Программа мегагрантов будет существенно расширена, в ней появятся новые направления, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию. По его словам, будут предложены механизмы распределения грантов с помощью российского научного фонда, что позволит привлечь в страну иностранных ученых и поддержать отечественную науку.

Будет существенно расширена программа мегагрантов, увеличено ее финансирование, включены новые направления, а также предложены более эффективные механизмы распределения грантов с помощью российского научного фонда. Эти меры позволят поддержать новые крупные научные проекты, привлечь на работу в Россию хороших, ведущих специалистов, — сказал Путин.

Ранее стало известно, что свыше 355,7 тысячи иностранных студентов обучаются в российских вузах по состоянию на 2023–2024 учебный год. Согласно докладу о реализации госполитики в сфере образования, подготовленный вице-премьером Татьяной Голиковой, число иностранных студентов в России увеличилось на 16% за последние пять лет.

Из документа следует, что в 2023 году в университеты России поступило порядка 29,7 тысячи иностранцев. Отмечается, что большинство из них оказались гражданами Белоруссии (2,1 тысячи человек), Таджикистана (1,9 тысячи человек) и Китая (1,8 тысячи человек). Реже всего за квоты боролись абитуриенты из Афганистана (982 человека), Туркмении (894 человека) и Вьетнама (855 человек). Чаще всего иностранцы получают в России степени бакалавра (12 тысяч человек) и магистра (8,2 тысячи человек).