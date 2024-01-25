Путин рассказал, что будет с дипломами бакалавра после реформы образования Путин пообещал, что выданные дипломы сохранят свою силу после реформы

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС/kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что переход на новую систему образования будет плавным. Глава государства на встрече со студентами Балтийского федерального университета имени Канта заверил, что уже выданные дипломы сохранят свою прежнюю силу.

Никакой дискриминации по отношению к тем людям, которые уже получили дипломы — там, бакалавриата и так далее, — конечно, не будет. Все эти документы будут абсолютно равны при устройстве на работу и при дальнейшей деятельности, — сказал Путин, отвечая на вопрос студентки.

Путин отметил, что не наблюдает со стороны работодателей такого, чтобы от соискателей обязательно требовалось наличие высшего образования. Однако президент отметил, что если раньше примерно 50% выпускников считали, что им нужно высшее образование, то сейчас так думают уже более 70% учеников.

Высшее образование создает некоторые преимущества, в том числе и по зарплате, утверждает Путин. По его словам, некоторые даже получают надбавку.

Да-да-да! Это факт. Есть такая премия, как бы считается. Премия за образование! Если у человека есть высшее образование, то работодатель сразу планочку поднимает, — сказал президент.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заверил, что новая модель образования не предполагает изменений ЕГЭ. По его словам, нынешний формат госэкзаменов полностью устраивает вузы.