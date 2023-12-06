Путин рассказал о неудачной попытке саудовского принца приехать в Москву Путин заявил, что обстоятельства помешали саудовскому принцу посетить Москву

Саудовский кронпринц Мухаммед бен Сальман Аль Сауда должен был совершить рабочий визит в Москву, однако обстоятельства внесли свои коррективы, заявил президент России Владимир Путин во время переговоров с наследным принцем в Эр-Рияде. Глава государства вновь пригасил кронпринца посетить российскую столицу, и тот ответил согласием.

Ваше высочество, прежде всего хочу вас поблагодарить за приглашение. Мы ждали вас в Москве. Знаю, что обстоятельства внесли коррективы в эти планы, — отметил Путин.

Российский лидер назвал встречу с принцем Саудовской Аравии своевременной. Путин также предложил ему обменяться мнениями о ситуации в регионе, подчеркнув, что ничто не может помешать развитию дружеских отношений между странами.

Иракский политолог, основатель портала «Голос Арабов» Ибрагим Муса ранее заявил, что встреча Путина с главами арабских государств в первую очередь необходима для обсуждения сделки в рамках ОПЕК+. По его мнению, лидеры стран обсудят возможное снижение нефтедобычи, что может благоприятно отразиться на повышении цен и российской экономике. Эксперт отметил, что Россия для арабов является надежным торгово-экономическим партнером с высокой платежеспособностью.