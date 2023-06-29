Путин рассказал о несбывшейся надежде некоторых государств Путин: в России нет пустых полок в магазинах, хотя некоторые страны на это надеялись

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране нет пустых полок в магазинах, вопреки надежде на это некоторых государств. В ходе своего выступления на ежегодном форуме «Сильные идеи для нового времени», российский лидер указал, что свои возможности для продвижения отечественных брендов уже задействуют крупные торговые сети и ведущие интернет-площадки, передает ТАСС. Они это делают не из-за избытка денег, а из-за необходимости в товаре, подчеркнул он.

Многие крупные компании поддержали этот конкурс <...> не потому что они такие добренькие или у них лишние деньги, просто вы им нужны, и нужно оправдать это, так скажем, бизнес-доверие и быстро заполнять эти все ниши и, естественно, полки. Но у нас, слава Богу, нет пустых полок, а на это очень некоторые надеялись, — сказал он.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что российские покупатели в ближайшее время заметят постепенный рост цен на наиболее ходовые продукты на 5–6%. Он предположил, что ценник, вероятно, в первую очередь поднимется на хлеб, молоко и растительное масло.

После, по словам экономиста, можно будет наблюдать повышение цен на гречку, овощи и фрукты, замены которым нет. Для оправдания продавцы используют любое условие, которое подвернется под руку, утверждает Беляев. Также финансист полагает, что вырастет стоимость автозапчастей и бензина.