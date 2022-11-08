Путин рассказал о непредвиденных расходах России в нынешних условиях Путин заявил, что в нынешних условиях у России есть непредвиденные расходы

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания по поддержке семей с детьми сообщил о расходах непредвиденного характера с учетом специфики нынешней ситуации. После этого глава государства попросил министра финансов Антона Силуанова уточнить вопрос, касающийся финансовой обеспеченности тех задач, которые должны решаться в социальной сфере.

Антон Германович (Силуанов. — NEWs.ru), один из ключевых вопросов в этой связи. У нас много расходов непредвиденного характера в этом году с учетом специфики сегодняшнего дня, — сказал президент.

Путин также заявил, что программа материнского капитала продлена до конца 2026 года. Во время совещания он напомнил, что в 2020 году был расширен круг получателей этой меры господдержки. Право на нее приобрели те семьи, где рождается первенец.

Ранее агентство Bloomberg на основе собственных подсчетов сообщило, что в проекте федерального бюджета России на 2023 год засекречены или не обозначены до четверти запланированных расходов. Уровень «беспрецедентной» секретности достиг 6,5 трлн рублей от общей суммы запланированных трат в 29 трлн рублей.