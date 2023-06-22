Путин рассказал о небезграничном мобилизационном резерве Украины Путин: мобилизационный резерв Украины не будет безграничным

Фото: МО Украины

Страны Запада могут поставить Украине еще дополнительную технику, однако мобилизационный резерв не безграничен, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. Глава государства подчеркнул, что западные союзники Киева «действительно решили воевать с Россией до последнего украинца», передает РИА Новости.

Технику, конечно, можно поставить и дополнительно. А вот мобилизационный резерв — он безграничным не является. И, похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца, — сказал Путин.

При этом президент подчеркнул, что резерв ВСУ еще не исчерпан, и попросил российских командиров иметь это в виду при построении боевой работы.

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Наступательный потенциал противника не исчерпан, ряд стратегических резервов пока не задействован, и прошу иметь это в виду при построении боевой работы: исходить нужно из реалий, — добавил он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в новых добровольцах для участия в специальной военной операции на Украине нет необходимости. Каждые сутки страна «получает полк» контрактников — договор с армией заключают в среднем по 1336 человек, отметил он.

22 июня стало известно, что еще четыре добровольческих формирования, участвующих в военной операции на Украине, оформили контракты с Министерством обороны РФ. Общее число таких подразделений превысило 20.