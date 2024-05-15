Путин рассказал о личном отношении к культуре Китая Путин признался, что немало знает о китайских боевых искусствах

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Говоря о личном отношении к китайской культуре президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Синьхуа сообщил, что всегда с большим интересом открывает для себя что-то новое об уникальных и самобытных традициях страны. Он признался, что знаком с боевыми искусствами Китая и питает уважение к философии государства.

Немало знаю о ваших боевых искусствах, включая ушу, которое в нашей стране весьма популярно, питаю уважение к китайской философии, — пояснил российский лидер.

По его словам, интерес к культуре Китая разделяют и члены его семьи. Некоторые даже изучают китайский язык. Путин отметил, что в российском обществе в целом китайская культура и искусство очень актуальны. По его данным, около 90 тысяч студентов и школьников изучают китайский язык. В стране с неизменным успехом проходят гастроли творческих коллективов и выставки художников из КНР. Растет и туристический поток. В 2023 году в Китае побывали более 730 тысяч россиян.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин в рамках культурного сотрудничества хотят развивать песенный конкурс «Интервидение». Страны намерены вместе содействовать развитию этого нового формата. Он добавил, что Китай выступает в качестве ключевого партнера этого проекта, направленного на приумножение и популяризацию национальных песенных школ.