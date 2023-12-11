Путин рассказал о грозном оружии атомных подлодок «Ясень-М» Путин: подлодки «Ясень-М» способны поражать надводные цели и береговые объекты

Фото: МО РФ

Многоцелевые атомные подводные лодки класса «Ясень-М»

Многоцелевые атомные подводные лодки класса «Ясень-М» оснащены грозным оружием, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск». По его словам, они способны поражать как надводные цели, так и объекты, расположенные на береговой линии, передает Кремль.

Грозным оружием обладают и многоцелевые атомные подводные лодки класса «Ясень-М». Они оснащены высокоточными ракетами большой дальности и могут наносить удары как по надводным целям, так и по береговым объектам, — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что российский президент принял участие в церемонии подъема флага. Военно-морское знамя теперь возвышается над «Александром III» (проект 955А, «Борей-А»), который является уже седьмым кораблем этого проекта, а также многоцелевой лодкой «Красноярск» — четвертым кораблем проекта «Ясень/Ясень-М», шифр 885/885М. В настоящее время боевой состав ВМФ РФ включает в себя три АПЛ проекта «Ясень» — лодки «Северодвинск», «Казань» и «Новосибирск».

Президент также сообщил, что в ближайшее время ВМФ России будут переданы еще три ракетоносца класса «Борей-А». Усиление военно-морской мощи страны будет происходить постепенно, добавил он.