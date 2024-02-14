Путин рассказал, о чем сожалеет касательно СВО Путин: России следовало раньше начать активные действия на Украине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Россия зря не начала активных действий на Украине раньше, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. По его словам, Москва долго пыталась решить конфликт мирными средствами, полагаясь на порядочность оппонентов, передает пресс-служба Кремля.

Единственное, о чем мы можем сожалеть, — это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми, — сказал глава государства.

Кроме того, политик подчеркнул, что Россия не начинала конфликт в Донбассе. Она, напротив, уточнил Путин, пыталась его прекратить.

Ранее российский лидер озвучил новую цель СВО. Теперь армия будет отодвигать ВСУ вглубь украинской территории до тех пор, пока демилитаризованная зона (ДМЗ) не обеспечит безопасность российских городов, Такое решение исходит из того, что безопасность мирного населения является главным мотивом для бойцов ВС РФ.

Путин также напомнил о цели по денацификации Украины, объяснив, что она подразумевает запрет «всяческих неонацистских движений». В начале СВО, рассказал политик, страны Запада просили Москву отвести войска от Киева, а когда эта просьба была выполнена, они «выбросили в помойку» все договоренности и выбрали длительное противостояние.