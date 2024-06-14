Путин рассказал, о чем говорил с Обамой в 2014 году Путин заявил, что в феврале 2014 года обсуждал ситуацию на Украине с Обамой

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и Барак Обама

Президент России Владимир Путин рассказал на встрече с руководством МИД РФ, что 21 февраля 2014 года у него состоялся диалог с американским коллегой Бараком Обамой, передает корреспондент NEWS.ru. Оба лидера договорились работать сообща для стабилизации ситуации на Украине.

Суть была в следующем: американский лидер недвусмысленно поддержал киевское соглашение власти и оппозиции, — заявил Путин.

По его словам, Россия, чтобы остановить насилие на Украине, должна была убедить президента страны Виктора Януковича не использовать армию для урегулирования мятежа, а Вашингтон обязался призвать оппозицию к порядку.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее скептически отнеслась к желанию Обамы cнова стать президентом. По ее словам, Обама раскрыл суть системы управления США. Он ранее отметил, что смог бы стать снова президентом, если бы у него, как у представителей действующей администрации, за спиной была подставная фигура с «наушником в ухе», которая бы занималась публичной работой.

Позже Обама посоветовал действующему хозяину Белого дома Джо Байдену и его последователям усилить предвыборную кампанию. Экс-президент США очень обеспокоен тем, что республиканец Дональд Трамп может вернуться в президентское кресло.