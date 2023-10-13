Путин рассказал, о чем говорил накануне с Алиевым Путин: на встрече с Алиевым обсуждалось развитие дорожной сети между странами

Фото: kremlin.ru

Ильхам Алиев и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин рассказал на заседании Совета глав государств — участников СНГ, что на прошедшей накануне встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым обсуждалось развитие транспортной сферы между двумя странами. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, речь шла и о развитии железнодорожного сообщения и о строительстве новых автомобильных путей.

Мы <...> подробно говорили о наших планах, причем это и развитие железнодорожной сети, это развитие автомобильных дорог. Это все имеет серьезное, и не только региональное, а международное значение, — сказал Путин.

Встреча Путина и Алиева прошла в Киргизии 12 октября. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили развитие торгово-экономических связей между странами. В частности, отмечалось, что Азербайджан успешно сотрудничает с 70 регионами России. Путин и Алиев выразили удовлетворение развитием транспортного коридора Север — Юг, ростом его потенциала и увеличением объема грузоперевозок по этому маршруту как железной, так и автомобильными дорогами.

Также главы государств отметили наращивание сотрудничества в сельско-хозяйственной сфере. Отдельно Путин обратил внимание на то, как Баку заботится о русском языке в регионе.