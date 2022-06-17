Путин рассказал, кто виноват в продовольственном кризисе Путин: политика США и Европы ставит под угрозу голода бедные страны

Фото: Бобылев Сергей/Фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин

В продовольственном кризисе необходимо винить США, Евросоюз и их монетарную политику, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, Вашингтон «напечатал денег» и вызвал подорожание всего сырья, в частности удобрений, производство которых и без того затруднено санкциями и проблемами с логистикой. Совокупность факторов может привести к мировому голоду, предупредил глава государства.

Просчитать дальнейшее развитие событий несложно: нехватка удобрений означает снижение урожайности, а значит, появятся риски недопоставок продовольствия на мировой рынок, и цены пойдут еще сильнее вверх, что грозит голодом прежде всего в беднейших странах. И это будет целиком на совести администрации Соединенных Штатов и евробюрократии, — сказал Путин.

Кроме того, по словам президента РФ, вклад в раскручивание цен в Европе внесла энергетическая политика стран. По его мнению, Запад сделал «слепую ставку» на возобновляемые источники энергии, что привело к резкому скачку стоимости энергии, наблюдающемуся с третьего квартала 2021 года, то есть задолго до спецоперации РФ.

Президент добавил, что российские поставки зерна могут вырасти до 50 млн тонн. В первую очередь их направят Африке и странам ближнего Востока.

Ранее президент России поделился мнением о США. По словам Путина, США после холодной войны объявили себя посланниками Бога на земле, без ответственности, только с интересами.