Путин рассказал, кто нес ответственность за уничтожение евреев на Украине Путин: украинские коллаборационисты помогали уничтожать евреев в годы ВОВ

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Владимир Путин

В годы Великой Отечественной войны среди украинцев были те, кто спасал людей, но другие несут непосредственную ответственность за уничтожение евреев, заявил президент России Владимир Путин. В беседе с директором Центрального музея ВОВ Александром Школьником во время заседания оргкомитета «Победа» российский лидер уточнил, что речь идет о коллаборационистах, которые причастны к убийству 1,5 млн человек. Руководитель музея эту цифру назвать не смог.

Там были украинцы, которые спасали других людей. А кто уничтожал? <…> Это были не просто нацисты. Это были те самые коллаборационисты, о которых главный раввин России сказал, — сказал президент.

Также Путин поддержал инициативу о создании в России национального центра исторической памяти. По его словам, стране необходимы механизмы, которые позволят противостоять попыткам использовать историю в качестве оружия.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, министр просвещения Сергей Кравцов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян и ректор МГИМО Анатолий Торкунов представили новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов. В них полностью переписали разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и нулевых годах. Эти пособия начали использоваться с 1 сентября 2023 года.