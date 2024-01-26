Путин рассказал, кто хозяйничал на Украине после распада СССР Путин: хозяевами Украины после распада СССР стали националисты

Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»/kremlin.ru

Фактическими хозяевами Украины после распада СССР были националисты, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами-новобранцами, принимающими участие в спецоперации на Украине. Он рассказал, что Россия пыталась выстроить отношения с Украиной на протяжении десятилетий, передает ТАСС.

Чего только ни делали — и кредиты, и по бросовым ценам энергоносители, и наш рынок предоставляли. Нет, все-таки всегда фактическим хозяином Украины после распада Украины <...> были националисты, — сказал глава государства.

Минюст России ранее внес проукраинский лозунг в список нацистских. Кроме того, Украинскую повстанческую армию (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), Украинскую народную самооборону (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и Организацию украинских националистов (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) признали нацистскими структурами — они внесены в перечень экстремистских организаций и запрещены в России.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров ранее заявил, что Организацию украинских националистов и другие бандеровские структуры вместе с их символикой и проукраинским лозунгом справедливо признали нацистскими. Политолог считает, что популярность этого лозунга у нынешних украинских властей многое говорит об их сущности.