Президент России Владимир Путин рассказал, кому стыдно быть русским. По словам российского главы, в первую очередь стыд за собственную национальную идентичность испытывают те люди, которые не хотят связывать свою судьбу и судьбу своих детей с родиной. В ходе выступления на ПМЭФ президент отметил, что те россияне, которым стыдно за свою этническую принадлежность, бегут из РФ в регионы, где им будет комфортно жить.

Стыдно тем, кто не связывает свою судьбу и свою жизнь, судьбу своих детей с нашей страной. Им не просто стыдно, они просто не хотят, чтобы у них не возникли проблемы в тех регионах, где они хотят жить и воспитывать своих детей, — ответил Путин на вопрос о том, кому стыдно быть русским.