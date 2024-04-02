Путин рассказал, кому разрешат приехать и жить в России Путин: приехать и жить в России смогут только те, кто уважает ее традиции

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Расширенное заседание коллегии МВД

Возможность приехать и жить в России должна быть только у тех, кто уважает ее традиции, язык и культуру, заявил президент РФ Владимир Путин. Вместе с тем он подчеркнул недопустимость использования теракта в «Крокус Сити Холле» для разжигания национальной розни, передает ТАСС.

Прежде всего нужно обеспечить <...> принцип, что приехать и жить, трудиться в России могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю, — заявил Путин.

При этом трагические события 22 марта в подмосковном Красногорске президент назвал недопустимым поводом для провоцирования национальной розни, ксенофобии или исламофобии.

В ходе коллегии МВД российский лидер подчеркнул, что борьба с экстремизмом, пресечение незаконной миграции, обеспечение общественного порядка и нейтрализация организованной преступности — главные задачи министерства. Он призвал уделить особое внимание этим приоритетам.

Кроме того, в рамках заседания Путин потребовал установить не только исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», но и все звенья и цепочки бенефициаров этого преступления. Глава государства пообещал, что Москва доберется до всех причастных к атаке на концертный зал, в результате которой, по последним данным, погибло 144 человека.

Ранее президент отмечал, что нынешняя ситуация в миграционной сфере беспокоит миллионы российских граждан. Он призвал держать этот вопрос на контроле и поручил Генпрокуратуре продумать систему дополнительных превентивных, профилактических и других антикриминальных мер в миграционной сфере.