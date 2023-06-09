«Все по плану»: Путин рассказал, когда в Белоруссии появится ядерное оружие Путин: тактическое ядерное оружие начнут размещать в Белоруссии после 8 июля

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Президент РФ Владимир Путин

Тактическое ядерное оружие, которое Россия пообещала передать Белоруссии, начнут размещать на территории республики после 8 июля, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи. По его словам, к этому времени в союзной республике закончат подготовку сооружений для ТЯО.

По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались, все идет по плану. 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнутся мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружения. Все по плану, — сказал Путин.

Кроме этого, российский лидер отметил, что ситуация с безопасностью Союзного государства на сегодняшний день «стабильная, даже хорошая».

25 мая Лукашенко заявил, что на территории Белоруссии началось перемещение ядерных боеприпасов. По его словам, операция осуществляется в рамках договоренностей с Россией о размещении тактического ядерного оружия. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о перемещении нестратегического ядерного оружия на территорию соседней республики.

Ранее Лукашенко рассказал, что целенаправленно активизировал переговоры с Путиным по возвращению в Белоруссию ядерного оружия. По его словам, ранее ядерное оружие было вывезено из страны под гарантии отсутствия санкций, но сейчас «все растоптано, все нарушено». Он добавил, что не пытается «кого-либо запугивать или шантажировать», но хочет «обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу».