Путин рассказал, когда Россия выйдет на углеродную нейтральность Путин: Россия выйдет на углеродную нейтральность не позднее 2060 года

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Владимир Путин

Россия планирует выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года, заявил президент РФ Владимир Путин на виртуальном саммите лидеров «Большой двадцатки» (G20). По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, для выполнения этой цели в стране используются все доступные средства по сокращению парниковых выбросов. Среди инструментария, как пояснил глава государства, значатся атомная энергетика, гидроэнергетика, наращивание поглощающей способности лесов, экологически чистые технологии.

Как ответственный участник глобальных усилий по борьбе с изменениями климата Россия планирует выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года, — сказал Путин.

В октябре Путин подписал указ об утверждении новой Климатической доктрины России. Документ, в частности, развивает положения Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

До этого эколог Аида Леванова предупредила, что глобальное потепление может нанести серьезный ущерб экономике РФ. Оно создает угрозу для продовольственной безопасности страны, поскольку влияет на сельскохозяйственные циклы. Помимо этого, из-за изменений климата конструкции в зоне вечной мерзлоты могут терять устойчивость, что может привести к повреждениям на нефтедобывающих производствах. Эксперт подчеркнула, что на России глобальное потепление отражается быстрее, чем на других странах, из-за холодного климата.

Углеродная нейтральность — один из элементов выполнения Парижского соглашения по климату. США и ЕС планируют достичь поставленной цели к 2050 году, РФ и КНР — к 2060 году, Индия — к 2070 году. Парижское соглашение по климату было принято в декабре 2015 года и подписано 175 странами. Его цель — удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить роста температуры до конца столетия более чем на 2 градуса.