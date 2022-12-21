Путин рассказал, когда фрегат с «Цирконами» заступит на боевую службу Путин заявил, что в январе на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал Горшков» с новейшими «Цирконами»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что фрегат «Адмирал Горшков» с новейшими ракетными системами морского базирования «Циркон» выйдет на боевую службу в начале января. Глава государства отметил, что планируется и дальше оснащать стратегические силы новейшими видами оружия.

В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с новейшими, еще раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон», — сказал Путин.

Он добавил, что межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время. При этом, в этом году уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах превысил 91%. Кроме того, продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».

Актуальная задача — совершенствование беспилотных летательных аппаратов, включая стратегические и разведывательно-ударные, а также способов их применения. Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало практически повсеместным и такой арсенал средств должен быть в боевых отделениях, во взводах, ротах, батальонах, — отметил Путин.

Циркон» является гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракетой, которая разрабатывается «НПО машиностроения». Ожидается, что они поступят на вооружение на фрегаты проектов 22350, подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также на находящиеся на модернизации крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодку «Иркутск». Ими планируется заменить тяжелую противокорабельную ракету П-700 «Гранит», принятую на вооружение еще в 1980-е.

31 июля Путин заявил, что поставка гиперзвуковых комплексов «Циркон» в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым это оружие получит многоцелевой фрегат «Адмирал Горшков». Глава государства отметил, что комплексы «Циркон» не имеют аналогов в мире и для них «нет никаких преград».