Путин назвал миф, развеянный российскими бойцами на СВО Путин: российские бойцы развеяли миф о неуязвимости западной военной техники

Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости

8 декабря 2023-го. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Кремле накануне Дня Героев Отечества

Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, развеяли миф о неуязвимости западной военной техники, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии к Дню Героев Отечества в Кремле. Также глава государства отметил и подвиги бойцов Вооруженных сил страны. По его словам, они поражают, и ими гордится вся страна.

Они смело, отважно действовали в составе штурмовых групп, командиры — среди них совсем молодые люди — собственным примером, порой невзирая на полученные ранения, вели за собой свои подразделения, уничтожали танки, другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства. Полностью развеяли миф об их неуязвимости, — сказал президент.

До этого военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что западное вооружение и военная техника, разработанные для противостояния с СССР (Россией) и Китаем, в ходе реального конфликта высокой интенсивности, который имеет место на Украине, не подтверждают свои тактико-технические характеристики. По его мнению, производители выпускали довольно посредственный товар, своего рода «пшик», выдавая его за «супероружие», а доказать это не было возможности.