Путин рассказал, какое будущее ждет ветеранов СВО Путин: ветераны СВО в будущем проявят себя в органах власти и других сферах

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Военнослужащий ВС РФ

Ветераны СВО в будущем проявят себя в органах власти, сфере образования и других областях, выразил уверенность президент России Владимир Путин в ходе выступления в петербургском законодательном собрании в честь дня парламентаризма. Он добавил, что рассчитывает на поддержку со стороны политических партий в отношении таких кандидатов, передает ТАСС.

Как вы знаете, начала действовать специальная кадровая программа «Время героев» — это люди, солдаты, офицеры, показавшие высокие человеческие качества, характер. Уверен, также достойно они себя проявят в органах власти, на ведущих позициях во всех сферах, — заявил Путин.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов в ходе встречи с бойцами СВО на площадке Центра военно-патриотического воспитания «Вершина» Государственного университета просвещения сообщил, что центры переподготовки участников специальной военной операции создадут во всех педагогических вузах России. По его словам, учреждения будут открыты для предоставления участникам спецоперации возможности вести в дальнейшем образовательную деятельность в школах.

До этого депутат Госдумы Светлана Бессараб отмечала, что по окончании контракта ветераны боевых действий могут пройти бесплатное обучение или переквалификацию и податься в сферу IT либо торговли. Она добавила, что бывшие участники СВО могут быть также востребованы в образовательных учреждениях.